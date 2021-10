Furti tra Policoro, Montalbano e Scanzano: controllati 354 veicoli, 439 persone, 158 soggetti sottoposti a misure restrittive! I dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare quelli notturni, nell’area compresa tra i comuni di Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Policoro, impiegando anche unità cinofile del Nucleo Cinofili di Tito (PZ).

Complessivamente, nell’arco dell’ultima settimana, sono stati controllati 354 veicoli, 439 persone, 158 soggetti sottoposti a misure restrittive presso le rispettive abitazioni, accertando 75 violazioni al C.d.S., due delle quali relative alla guida in stato di ebbrezza, decurtando 330 punti, ritirando una patente e sequestrando 5 veicoli; una persona è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria per aver opposto resistenza ai Carabinieri durante un controllo che ha portato al fermo amministrativo del veicolo; due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Matera per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Proseguono intanto le indagini finalizzate all’individuazione dei responsabili di alcuni furti commessi nelle aree rurali dei citati comuni, anche grazie agli elementi acquisiti durante i sopralluoghi eseguiti dal personale specializzato dell’Arma.a

