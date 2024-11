Friolo confermato alla guida dell’Azienda sanitaria di Matera. Auguri di buon lavoro

È di poche ore fa la notizia della conferma di Maurizio Friolo alla guida dell’Azienda sanitaria di Matera, decisione accolta con soddisfazione dai segretari della Cisl Fp Basilicata, Pino Bollettino, della Fp Cgil Matera, Massimo Cristallo, e della Uil Fpl Matera, Angelo Coppola, che riconoscono il lavoro svolto con impegno e dedizione nell’ultimo anno in qualità di commissario straordinario dell’Asm.

“Siamo fiduciosi che la conferma di Friolo alla direzione generale garantirà continuità e stabilità ai vertici dell’Azienda sanitaria materana.

Questo, non solo per proseguire i progetti già avviati, ma anche per rispondere alle sfide future, in particolare in vista delle scadenze previste dagli obiettivi del PNRR.

Ci aspettiamo, inoltre, che sotto la sua guida possano essere implementate con successo le riforme in materia di sanità territoriale recentemente presentate, insieme all’avvio delle assunzioni di nuovo personale, al fine di rafforzare la rete sanitaria dell’Asm e migliorare così la risposta alle necessità di salute della popolazione materana.

Siamo certi che Friolo proseguirà nel dialogo e nella collaborazione costruttiva con le organizzazioni sindacali, e gli auguriamo buon lavoro per un futuro di successi e progressi per la sanità del territorio“.