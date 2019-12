Freddo e neve in Basilicata: queste le ultime previsioni

Dopo i primi fiocchi di neve caduti in Basilicata, come sarà il meteo per le prossime ore?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo cieli molto nuvolosi e coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 5°C e la minima di 2°C.

Per Lunedì, 30 Dicembre, le previsioni riportano una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 6°C e la minima di 0°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.