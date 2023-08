Fratelli d’Italia a Policoro inaugura il tour estivo. Ecco i dettagli

“Un partito unito, sempre più impegnato a risolvere le criticità della Basilicata“.

E’ il messaggio lanciato da Fratelli d’Italia che a Policoro, ha inaugurato il tour estivo che toccherà, per tutto il mese di agosto, altre località turistiche della regione.

Spiega il partito:

“Per tutta la mattinata deputati, senatori, dirigenti di partito e responsabili dei movimenti giovanili hanno incontrato nei pressi del lido “La capannina” cittadini del posto e numerosi villeggianti per illustrare l’operato di questi primi 10 mesi del Governo Meloni, ma soprattutto creare occasioni di confronto sui risultati ottenuti, sulle battaglie vinte e sulle prossime importanti sfide attendono il Paese”.

Ha spiegato il deputato Mattia:

“Abbiamo raccontato questo primo anno di governo Meloni e tutte le iniziative in corso dal nuovo codice della strada, alla delega fiscale, all’abolizione del reddito di cittadinanza, alla ricostruzione post alluvione dell’Emilia Romagna, al più recente decreto omnibus estivo su taxi, caro voli e intercettazioni approvato proprio in Consiglio dei ministri”.

All’evento di Policoro hanno partecipato:

il coordinatore regionale del partito, Piergiorgio Quarto,

i parlamentari Gianni Rosa, Aldo Mattia e Grazia Di Maggio,

il coordinatore provinciale di Matera, Augusto Toto,

i consiglieri regionali, i dirigenti locali,

il presidente regionale di Gioventù Nazionale, Michele Giordano, e quello provinciale, Stefano Melodia.

“Incontrare la gente ed illustrare, attraverso un confronto diretto, il lavoro svolto dal Governo Meloni in questi mesi e il nostro impegno per i risultati ottenuti anche per il futuro della nostra Regione è doveroso.

Abbiamo incontrato numerosi cittadini per rispondere a domande ed offrire chiarimenti, per raccontare quello che è stato fatto e quello che, senza risparmiare energie, faremo nei prossimi mesi sempre e solo nell’interesse della Basilicata.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo incontro, che l’hanno reso possibile e chi con affetto e grande disponibilità ci ha accolto in questa meravigliosa cornice lucana offerta dalla nostra costa”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)