Frana Pomarico: “Impegno affinché venga stanziata una somma adeguata per i cittadini”. I dettagli

Il Sindaco di Pomarico (MT) dichiara:

“Esprimo a nome della Comunità che rappresento un sentimento di grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Cifarelli e Pittella che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad adoperarsi affinché venga stanziata una somma adeguata per il triennio 2021/22/23, a favore del Comune di Pomarico, al fine di elargire un contributo, ai cittadini interessati dalla frana, quale parziale ristoro per l’autonoma sistemazione.

Un impegno significativo nei confronti di numerose famiglie ed attività economiche locali che, a seguito di necessaria ordinanza di sgombero, vivono situazioni di oggettivo e comprensibile disagio, di cui desidero ringraziare i Consiglieri del PD Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, promotori dell’iniziativa, il Presidente Vito Bardi per la disponibilità dimostrata e tutto il Consiglio regionale per l’unanimità del voto”.

