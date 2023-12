Forza Italia: per Policoro, Bernalda, Scanzano Jonico e per questi altri Comuni del materano nominati i coordinatori e le coordinatrici del partito. Ecco di chi si tratta

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia in Provincia di Matera ad opera del coordinatore provinciale Gianluca Modarelli, che, di concerto con la coordinatrice regionale Sen. Maria Elisabetta Casellati, ha nominato i coordinatori e le coordinatrici del partito per i comuni del metapontino.

Si tratta di:

Francamaria Civale per Policoro,

Maria Giovanna Merlo per il Comune di Scanzano Jonico;

di Giovanni Dimatteo per Nova Siri;

di Francesco Rinaldi per Valsinni;

di Giuseppe Violante per Colobraro;

di Emiliano Lauria per Tursi,

di Francesco Salluce per Bernalda e di Marcello Maffia per il comune di Montalbano Jonico,

Pasquale Tuccino per Pisticci.

Afferma Modarelli:

“Sono nomi capaci di dare risposte concrete ai territori che rappresenteranno.

Per ogni comune del metapontino ho cercato persone che nel partito si sono distinte per competenze, esperienza e capacità di dialogo e che, sono certo, saranno in grado, insieme a tutta la deputazione nazionale, regionale e provinciale di agire per il coordinamento e per il supporto a tutti i rappresentanti di Forza Italia nei nostri territori.

Ed è su questa scia che a breve proseguiranno le altre nomine”.