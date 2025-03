Forte scossa di terremoto avvertita anche a Matera: Scuole chiuse a Potenza e treni bloccati su questa tratta. Le ultime notizie

Questa mattina, alle ore 10.01, una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella provincia di Potenza, con epicentro a circa 6 km a ovest di Vaglio Basilicata e una profondità di 14,3 km.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse aree della Basilicata, inclusa la città di Potenza e i comuni limitrofi.

Numerose segnalazioni sono pervenute da cittadini che hanno percepito il sisma; tuttavia, al momento, non si registrano danni significativi a edifici, né feriti.

La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione per verificare eventuali criticità e garantire la sicurezza della popolazione.

Nel frattempo il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha deciso di sospendere l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città per oggi, e la circolazione ferroviaria è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.