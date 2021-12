Focolai Covid a Matera e provincia: nuove misure per contenere contagi! Ecco i dettagli

Il Prefetto di Matera Dr Sante Copponi, in vista delle imminenti festività di Natale e di fine d’anno, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale sono state verificate le misure anti-covid da rispettare in occasione degli eventi programmati nel territorio di Matera e dell’intera provincia.

La riunione, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Matera, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale ed il Comandante della Polizia Provinciale, è stata determinata dalle recenti notizie sulla diffusione dei contagi, diffusione che rende indispensabile l’adeguata intensificazione delle misure di cautela, in grado, insieme a comportamenti di massima prudenza da parte di ciascun cittadino, di contenere il rischio contagi connesso all’incremento di presenze e alle consuete modalità di festeggiamento.

Nel corso dell’incontro, si è preso atto che nel Comune di Matera non si terranno le manifestazioni pubbliche per le festività di fine anno.

Per quanto riguarda, poi, gli eventi già programmati, il Prefetto ha ancora una volta disposto la massima incisività dei controlli, sia per quanto riguarda il possesso obbligatorio del green pass per l’accesso ai singoli eventi, sia per quanto riguarda il corretto uso dei sistemi di protezione individuale.

L’Assessore alla Mobilità del Comune di Matera ha garantito che, nell’ottica dell’esclusione di forme di raduni e assembramenti nei luoghi pubblici, con provvedimenti in corso di adozione, sarà vietato, dopo le ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, la vendita per asporto di alcolici e il consumo degli stessi nelle pubbliche vie.

Analogo provvedimento interdittivo sarà riferito all’uso di botti e fuochi d’artificio, dalle ore 09:00 del 24 dicembre 2021 alle successive ore 07:00 del 7 gennaio 2022.

Per quanto riguarda poi i mercatini di Natale, il Prefetto ha invitato il Comune a disporre che la Polizia Locale, in aggiunta ai controlli a cura degli steward, garantisca nei periodi di maggior afflusso dei cittadini un presidio fisso dell’area perché le misure a suo tempo pianificate per la sicurezza dell’evento siano puntualmente rispettate, e si intervenga prontamente per una loro implementazione in caso di necessità.

In attesa comunque delle ulteriori, eventuali, misure all’attenzione della cabina di regia nazionale e che saranno assunte dal governo, il Prefetto richiama tutti al senso di responsabilità perché momenti di serenità non si trasformino in pericolose insidie per la salute privata e pubblica.

Il Prefetto in relazione all’avvenuto sgombero degli immobili demaniali del “quartieri degli artieri” ha espresso viva soddisfazione per un intervento che ha ripristinato una situazione di legalità attuata nell’ambito di una piena e feconda collaborazione tra le istituzioni statali, locali, quelle sanitarie e la Caritas.

Le attività di sgombero sono state svolte dopo un lungo lavoro preparatorio coordinato dal Sig Questore Dott. Eliseo Nicoli al quale va il meritato plauso e ringraziamento unitamente a tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, i vigili urbani, le strutture sanitarie e la Caritas – per la sua pronta disponibilità – che insieme al Comune di Matera hanno tutte svolto egregiamente il loro compito.

Il Prefetto ha dichiarato di essere un fervido sostenitore di questo modo di lavorare insieme per la legalità, senza tralasciare di trovare soluzioni alle problematiche sociali.

