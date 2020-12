Finalmente in Basilicata le farmacie di comunità! Ecco quali saranno i servizi per i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere regionale, Carlo Trerotola, sull’attivazione delle farmacie di comunità anche in Basilicata:

“Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale che istituisce, in forma sperimentale anche in Basilicata, la farmacia dei servizi.

Si tratta di un provvedimento importante, reiteratamente da me sollecitato, che consentirà anche ai lucani, soprattutto a coloro che vivono nei piccoli comuni e nelle aree più periferiche, di fruire di farmacie di comunità, quali centri di prima assistenza in cui, oltre alla distribuzione dei farmaci, si possano svolgere funzioni di supporto all’utenza per controllarne lo stato di salute, migliorarne l’aderenza alle terapie e compiere la ricognizione farmacologica, nonché attivare il fascicolo sanitario elettronico, effettuare prestazioni di telemedicina ed analisi del sangue e partecipare a screening preventivi.

Le farmacie operanti in Basilicata hanno ora uno strumento in più per contribuire, sulla base di specifiche competenze professionali, alla sostenibilità del nostro Servizio sanitario universalistico, equo e solidale ed al potenziamento dell’assistenza territoriale.

Ringrazio, quindi, l’assessore Rocco Leone e l’intera Giunta Regionale per l’adozione di questo provvedimento”.

