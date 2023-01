Fiere agroalimentari 2023: occasioni per presentare le eccellenze del sistema agroalimentare lucano. Al via le iscrizioni

Le imprese agroalimentari lucane interessate a partecipare alle fiere del settore nel 2023 possono iscriversi accedendo alla pagina web dedicata dove vengono specificate le modalità di partecipazione e la relativa quota di cofinanziamento.

Lo rende noto la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, che coordina le iniziative di promozione nell’ambito del piano di agromarketing per il 2023.

Il presidente della Regione, Vito Bardi, afferma:

“Il calendario fieristico 2023 offre una serie di occasioni che la Regione intende sfruttare al meglio per presentare le eccellenze del sistema agroalimentare lucano, fornendo il supporto necessario alle imprese che intendono partecipare in prima persona a questi eventi per avere un contatto diretto con gli operatori commerciali dei diversi comparti.

Il settore primario, attraversato dai pesanti contraccolpi della congiuntura internazionale, reagisce alla crisi con lo sforzo dei produttori impegnati a garantire qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari lucani.

La Regione sostiene i loro sforzi ed è impegnata in una programmazione sempre più attenta alle esigenze dei territori rurali e dello sviluppo del settore agroalimentare”.

Per le fiere Cibus Connecting Italy (Parma 29-30 marzo 2023 – Salone Internazionale dell’alimentazione dedicato all’agroalimentare italiano), Vinitaly (Verona | 2-5 aprile 2023 Salone internazionale dei vini e dei distillati), Agrisol (Verona | 2-5 aprile 2023 Fiera b2b dedicata a chi offre e chi cerca solo prodotti di eccellenza) la data di scadenza per l’iscrizione è stata prorogata al 31 gennaio 2023 (ore 12,00).

Per le aziende vincitrici della XIX edizione del Premio Regionale Olivarum, il cui concorso è in scadenza il prossimo 31 gennaio 2023, la Basilicata sarà presente con i migliori oli extravergine d’oliva alla kermesse di Olio Capitale, a Trieste, dal 10 al 12 marzo 2023, e al festival dedicato alla promozione della cultura alimentare italiana, Cultural, a Matera dall’11 al 13 marzo 2023.

Tra le fiere inserite in calendario figura anche Fruitlogistica, fiera internazionale dedicata al commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi, ospitata a Berlino dall’8 al 10 febbraio 2023.

Per promuovere le produzioni artigianali di nicchia e di eccellenza, la Direzione Generale Politiche agricole con le collettive lucane farà tappa a Gourmandia, a Padova, dal 14 al 16 maggio 2023, al Cheese di Bra, dal 15 al 18 settembre 2023, grande evento internazionale dedicato alla promozione dei formaggi a latte crudo con fiera mercato, organizzato da Slow Food, e a Milano Golosa ad ottobre 2023.

Per le imprese più attive e competitive nell’ambito delle vendite online e del marketing digitale, previsto inoltre il potenziamento del brand Compra Lucano con la presenza al We Make Future, il più grande festival dell’innovazione digitale, in programma a Rimini dal 15 al 17 giugno 2023.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)