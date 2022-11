Fiamme altissime nella galleria sulla Basentana! Intervenuti i Vigili del fuoco di Matera

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, ieri sono intervenuti per incendio autocisterna in galleria sulla statale sulla SS 407 Basentana al Km 28 tra le uscite di Campomaggiore (PZ) e Tricarico (MT) in direzione Potenza.

Arrivati sul posto hanno effettuato un primo tentativo per affrontare l’incendio ma lo stesso è andato a vuoto a causa del fumo intenso e delle grosse fiamme frontali.

Solo chiudendo poi la strada nel senso opposto di marcia sono riusciti ad entrare dall’altra parte della galleria.

Il conducente dell’autocisterna, viste le fiamme, ha abbandonato il mezzo e, dopo aver tentato un primo spegnimento, è scappato via.

Presenti anche due vetture che non sono riuscite ad effettuare la retromarcia, gli occupanti hanno abbandonato le auto portandosi anch’essi fuori dalla galleria.

Per domare le fiamme è intervenuta una autopompa ed una autobotte con sette unità, successivamente è sopraggiunta anche una squadra proveniente dal Comando di Matera.

Durante le operazioni di soccorso, entrambe le careggiate sono state chiuse.

La galleria resta chiusa perché inagibile.

Sul posto presenti anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Anas e 118.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)