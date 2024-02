Fervono i preparativi per il Carro che porta in trionfo la Madre di Matera. Ecco le ultime notizie

“L’amore per il carro che porta in trionfo la Madre di Matera è nel DNA di ogni materano.

Si tratta di un’affezione che da sempre si manifesta anche nei lavori di chi partecipa al bando di concorso ad esso dedicato e che anche quest’anno ha preso forma, tratto e colore negli otto elaborati giunti per scegliere il nuovo bozzetto in vista dell’edizione 635 della Festa della Bruna“.

Così Associazione Maria SS. della Bruna che spiega:

“Creazioni caratterizzate da una ricchezza di pensiero e da un estro artistico pieni spunti e chiavi di lettura interessanti.

Ecco perché, in attesa di poter ammirare il carro che Francesca Cascione ha già cominciato a costruire (e al quale, come di consueto, dedicheremo l’opuscolo annuale edito dall’Associazione Maria Santissima della Bruna per descriverne ogni sua parte ), desideriamo dare valore e risalto raccontandoli, uno a uno.

Un plauso particolare va tutti i partecipanti, specie ai sei per la categoria “Amatori”, per aver dedicato il loro tempo prima nello studio del brano evangelico dal quale è tratto il tema, e poi nel disegnare e dipingere l’idea nata nella loro anima e nella loro mente, pur consapevoli di non attendersi alcun compenso, ma per puro attaccamento alla Protettrice e alla festa del 2 luglio”.

Ecco alcune foto.