Ferrandina, Tavolo sulla Valbasento: queste le ultime notizie

Il Comune di Ferrandina rende noto:

“L’incontro in programma oggi, 18 Gennaio 2024, alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune di Ferrandina, per la firma del documento programmatico a conclusione del lavoro di rete svolto dal Tavolo per il rilancio e lo sviluppo della Valbasento, è stato rinviato a data da destinarsi”.

Si ricorda che la sottoscrizione del documento programmatico rappresenta un’importante occasione per comprendere le prospettive di crescita e sviluppo della Valbasento, nonché per evidenziare i passi concreti compiuti verso il potenziamento economico e infrastrutturale dell’area.