Ferrandina, Pisticci e Policoro: “Portare a casa finanziamenti per tutte le Zes ritenute strategiche”. Questa la situazione

“Dal PNRR sono in arrivo per la Basilicata circa 50 milioni di euro per le aree industriali di Tito e di Jesce-La Martella per una prima infrastrutturazione.

Questo grazie al piano da noi redatto negli anni passati nel quale inserimmo anche aree considerate ‘non completamente infrastrutturate’ e che oggi accedono agli stanziamenti per il collegamento di ‘ultimo miglio’.

Occorre però intensificare il lavoro”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella che aggiunge:

“Il nostro piano strategico delle Zes inizia a trovare dunque una prima risposta nelle risorse a disposizione del PNRR.

Tutto ciò non è esaustivo e necessita di interventi non procrastinabili, tanto sul piano dell’accesso a nuove risorse economiche, quanto sul versante delle interlocuzioni con i ministeri competenti, con le parti datoriali ed il mondo imprenditoriale per costruire nuove opportunità insediative e di crescita.

Da un lato, dunque si lavori per portare a casa finanziamenti per tutte le Zes da noi ritenute strategiche (Ferrandina, Pisticci e Policoro, Balvano, Melfi e Galdo di Lauria) dall’altro, non ci si lasci sfuggire progetti imprenditoriali per la nostra regione, come già accaduto nel recente passato.

Pensare che i soli finanziamenti possano bastare sarebbe miope e limitante per un serio rilancio, mentre va intercettato quel tessuto imprenditoriale già consolidato affinchè trovi un vantaggio nell’investire in Basilicata.

È questo il momento giusto per portare a casa risultati importanti e rendere le nostre aree industriali anzitutto all’altezza e poi competitive ed attrattive.

Abbiamo lasciato in eredità a questo governo regionale un lavoro lungimirante che ora va solo portato avanti con fermezza.

Io stesso mi farò promotore di iniziative utili perché le Zes trovino attuazione e quelle che oggi non hanno ancora trovato finanziamento, vi possano accedere in tempi brevi”.

