Ferrandina, compie cinquant’anni l’Unione cuochi lucani: ecco il primo di una serie di eventi per celebrare l’importante anniversario

Compie cinquant’anni l’Unione cuochi lucani.

Un importante anniversario che l’associazione celebrerà nel corso del 2025 con una serie di appuntamenti.

Fa sapere l’associazione:

“Il primo è in programma Martedì a Ferrandina, e vedrà cuochi e autorità competenti a confronto per la sicurezza alimentare”.

L’appuntamento è per le 17:30 all’interno dell’hotel degli Ulivi.

In apertura i saluti del sindaco Carmine Lisanti, di Giuseppe Casale del Dipartimento Associativo Federazione Italiana Cuochi, Gianbattista Guastamacchia, presidente Cuochi Materani, Donato Pessolani, presidente Cuochi Potentini e Romeo Tarcisio Palumbo, presidente Cuochi del Vulture.

A seguire gli interventi di Rocco Luigi Eletto, direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Matera, Elena Fabiano e Giuseppe Duni, tecnici della prevenzione U.O.C. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Matera, Canio Cufino, direttore Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Potenza e del Luogotenente C.S. Cono Giardullo, comandante del Nas Carabinieri di Potenza .

Racconta Antonio Zazzerini, presidente dell’Unione cuochi lucani:

“Sarà l’occasione innanzitutto per celebrare i nostri primi 50 anni di attività e poi per parlare delle novità in tema di metodologia di controlli ufficiali nel campo alimentare, delle verifiche delle autorità competenti, di tracciabilità e rintracciabilità dei componenti fondamentali nella sicurezza alimentare e della procedura sanzionatoria , amministrativa e penale.

Lo faremo alla presenza di importanti e qualificati esperti del settore“.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.