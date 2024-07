Fc Matera: Salvatore Ciullo è il nuovo allenatore!

Fc Matera Calcio comunica di aver affidato il ruolo di guida tecnica a Salvatore Ciullo.

Nato a Taurisano il 19 Febbraio 1968, mister Ciullo ha cominciato la sua carriera da allenatore come tecnico in seconda del Melfi per poi allenare Martina Franca, Brindisi, Juve Stabia, Taranto, Latina, Nardò, Matera e Barletta.

«Sono felice di tornare in questa città che mi ha dato tanto.

Amo questa piazza e i colori biancoazzurri, quindi, darò tutto me stesso per ripagare la fiducia del club e dei tifosi», questo il commento del mister Ciullo.