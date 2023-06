Fa tappa a Matera “Sport Civico”, un progetto nazionale che vede protagonista la nostra comunità! I dettagli

Il Comitato Uisp di Matera è pronto ad affrontare una nuova sfida, chiamata “Sport Civico”: si tratta di un progetto nazionale finalizzato a promuovere un modello di intervento basato sul mainstreaming di sport nei processi di sviluppo e rigenerazione urbana, funzionale a rendere lo sport uno strumento per sostenere il raggiungimento degli obiettivi sociali e di benessere all’interno di tali processi.

Il progetto ha una durata di 12 mesi e coinvolge diversi Comitati Uisp, tra cui Padova, Torino, Reggio Emilia, Prato, Roma, Taranto e, chiaramente, la Città dei Sassi.

In vista dell’imminente partenza del progetto, il Comitato materano ha organizzato un doppio evento in programma per mercoledì 21 giugno, a partire dalle ore 18:

nella prima parte ci sarà la fase conclusiva dell’iniziativa “PrimaVera in piazza”, ovvero laboratori all’aperto e attività motorie, proposti in maniera gratuita e partiti lo scorso 26 aprile in piazza Degli Olmi;

nella seconda parte spazio alla presentazione del progetto “Sport Civico” con la presenza dei dirigenti Uisp locali che illustreranno i dettagli delle azioni da mettere in campo.

Così la presidente Uisp Matera, Claudia Coronella:

“Vogliamo presentare questa importante giornata attraverso cui festeggiare l’ennesimo ottimo risultato riscontrato con ‘Primavera in piazza’, progetto nato dall’esigenza di creare una relazione con e tra gli abitanti del quartiere di Piazza degli Olmi, all’insegna dei sani stili di vita, della cura dei beni comuni, del coinvolgimento e della partecipazione della comunità.

Anche quest’anno, infatti, abbiamo dato spazio a varie forme di linguaggi che, partendo dal movimento, hanno potuto coniugare temi fondamentali come l’inclusione, la formazione, l’educazione e il rispetto.

Coglieremo l’occasione per approfondire i dettagli di questo nuovo importante progetto nazionale che vede protagonista la nostra comunità”.

Nella città dei Sassi il progetto “Sport Civico” vede come partner istituzionali il Comune di Matera e l’Istituto comprensivo “Bramante”.

