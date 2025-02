Esplosione in Toscana: migliora l’operaio lucano ferito. Le ultime notizie

Uno spiraglio di ottimismo dopo la tragedia di Calenzano, vicino Firenze.

Come fa sapere rainews trasferito all’ospedale San Carlo di Potenza, e ricoverato in terapia sub intensiva, Luigi Murno.

L’operaio lucano era rimasto gravemente ferito nell’esplosione, avvenuta avvenuta lo scorso 9 dicembre nell’impianto Eni e che provocò cinque vittime.

Ora è stato dimesso – come l’altro ferito grave – dal centro grandi ustionati di Pisa.

Dopo circa due mesi di cure intensive, non è più in prognosi riservata, ed è stato trasferito a Potenza per iniziare un percorso di riabilitazione.