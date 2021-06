Emergenza Coronavirus Basilicata: ecco i primi dati sui positivi

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 Giugno, sono stati processati 606 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 84 guarigioni (tutti residenti in Basilicata), 33 ricoveri (nessun ricovero in terapia intensiva), 1 decesso presso A.O.R. San Carlo di Potenza in paziente residente in Rionero in Vulture (PZ).

Seguirà il bollettino aggiornato con i dati di tutti i comuni.a

