Emanuele, cantante di Matera, premiato a questo Concorso! Bravissimo

Si chiama Licia Lapenna ed è originaria di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, la vincitrice della finale dedicata ai Cantanti di questa ventesima edizione del Concorso “Chicco Bettinardi”, organizzato dall’associazione culturale Piacenza Jazz Club, con il sostegno decisivo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il supporto di Yamaha Music Europe GmbH – Branch Italy, della Regione Emilia-Romagna e del MIC.

La cantante campana che è salita per prima sul palco durante la finale che si è tenuta sabato 18 febbraio presso un Milestone, il locale di musica dal vivo di Piacenza, gremito in ogni ordine di posto, ha convinto in particolare per la sua spiccata musicalità, che non eccede mai nella virtuosità fine a sé stessa, naturale e solare.

Ha convinto tutti con le sue interpretazioni di “Ruby My Dear” di Thelonious Monk, “Days of Wine and Roses” di Henry Mancini e, tornando indietro nel tempo agli Anni Trenta del secolo scorso, “Close Your Eyes” di Bernice Petkere. A lei va il premio in denaro del valore di 1.200 euro e l’ingaggio nel cartellone principale del Piacenza Jazz Fest 2024.

Secondo classificato il lucano Emanuele Schiavone, che ha portato “Pennies from Heaven” della coppia Burke Johnston, “Night Dreamer” di Wayne Shorter e “Duke Ellington’s Sound of Love” di Charles Mingus. A lui è stato assegnato un premio del valore di 600 euro.

A presiedere il tavolo dei giurati la cantante Diana Torto, splendida voce del Jazz italiano e insegnante al Conservatorio di Bologna, oltre che ai corsi di alta formazione di Siena Jazz, coadiuvata da Debora Lombardo, anch’essa cantante e docente di canto, dalla giornalista di “Musica Jazz” Lorenza Cattadori, dal direttore artistico del Piacenza Jazz Fest e musicista Gianni Azzali e dal musicista e direttore di coro Andrea Zermani.

Ad accompagnare i cantanti, il Trio Bettinardi che ha visto al pianoforte Giovanni Guerretti, al contrabbasso Alex Carreri e alla batteria Luca Mezzadri.

Anche il folto pubblico presente ha potuto esprimere la sua preferenza attraverso il voto, premiando con convinzione la terza finalista della serata, la ragusana Chiara Provvidenza che ha cantato “Dat Dere” di Bobby Timmons, “The Peacocks” di Jimmy Rowles e “Falling Grace” di Steve Swallow.

La ventesima edizione del Concorso Bettinardi si è quindi conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori, soprattutto per la consistente partecipazione e adesione alle diverse categorie, oltre alla conferma di una elevata qualità di tutti i finalisti.

I prossimi appuntamenti del Concorso saranno a breve nel corso della XX edizione del Piacenza Jazz Fest con i vincitori dello scorso anno.

