Elezioni regionali lucane: il candidato presidente della coalizione di centrosinistra Piero Marrese chiude la campagna elettorale. I dettagli

Scrive il candidato presidente della coalizione di centrosinistra Piero Marrese:

“Un bagno di folla sia a Potenza che a Matera che conferma un’attenzione crescente intorno alla nostra coalizione.

Si è chiusa così una campagna elettorale piena di emozioni, densa di incontri e di confronti sui temi più importanti che, dopo il 21 e 22 aprile, andremo ad affrontare e risolvere al governo della Regione perché il 21 e 22 aprile non sarà un voto di destra o di sinistra, ma un voto per la Basilicata e per tutti i lucani.

In queste settimane ho potuto toccare con mano la preoccupazione dei cittadini dopo i 5 anni mediocri di Bardi e i suoi sodali, ma soprattutto la voglia di tornare ad essere ottimisti e di svoltare.

Una vera e propria carica di entusiasmo, quella che la Basilicata mi ha regalato, con testimonianze toccanti e vere e proprie richieste di un cambio totale di marcia.

Voglio ringraziare tutti e tutte per il sostegno, per le piazze piene, per l’affetto che mi hanno dimostrato durante questa straordinaria campagna elettorale animata dal calore di tantissimi cittadini che si sono uniti a me, a noi, per vivere insieme il nostro momento, quello del cambiamento.

Un grazie accorato a tutti coloro che mi sono stati vicini, dai segretari dei partiti e dei movimenti della coalizione, ai candidati consiglieri.

Ogni voto sarà una voce che si unirà al coro della partecipazione popolare, una luce che illuminerà il cammino verso un futuro migliore della nostra regione”.