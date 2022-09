Elezioni, Marcello Pittella: “risultato oggettivamente straordinario, questo è solo l’inizio”. Ecco i dettagli

Dopo l’esito delle ultime elezioni politiche, Marcello Pittella, candidato con Azione nella lista plurinominale al Senato, dichiara:

“Sono sceso in campo molto convintamente in questa competizione elettorale ed il risultato ottenuto è oggettivamente straordinario.

Il superamento del 12% ci porta a registrare il miglior punteggio in Italia per ItaliaViva-Azione Calenda e tiene ampiamente in corsa Mario Polese per la conquista del seggio alla Camera.

A tutti i compagni di viaggio e ai 30 mila cittadini che ci hanno dato fiducia dico grazie!

Questo è solo l’inizio”.

