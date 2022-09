Elezioni, la delusione di Damiano dei Maneskin dopo l’esito del voto: “Oggi è un giorno triste”

La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni ha riscosso diversi consensi e disappunti.

A commentare l’esito di queste elezioni anche diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Damiano, il noto frontman della rock band dei Maneskin.

Su Instagram il cantante romano non le manda a dire, esprimendo il suo disappunto tramite la condivisione della prima pagina di Repubblica con la foto di Giorgia Meloni e la notizia della vittoria del centrodestra.

A seguire, il commento in inglese: “Today is a sad day for my country”.

Tradotto significa: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”.

Un commento in lingua inglese che sicuramente non è lasciato al caso, ma con ogni probabilità è correlato ai followers di Damiano che sono bel oltre 5 milioni.

Questa l’immagine con il commento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)