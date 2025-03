Elezioni comunali a Bernalda, Irsina, Matera e Montalbano Jonico: ecco le date e i dettagli

Il Prefetto di Matera, Cristina Favilli, a seguito del decreto del Ministro dell’Interno 24 marzo 2025 con il quale è stata fissata la data dello svolgimento delle elezioni amministrative relative all’anno 2025, con decreto adottato il 26 marzo 2025 ha convocato per i giorni domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025 i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali dei Comuni di Bernalda, Irsina, Matera e Montalbano Jonico.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione si terrà nei giorni di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025.

Le operazioni di voto avranno luogo, sia in occasione del primo turno di votazione sia nel caso di ballottaggio, dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 nella giornata di lunedì.