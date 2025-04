Elezioni Amministrative a Matera, presentate 13 liste: ecco i nomi dei candidati Sindaci

Giornata impegnativa quella di ieri per la Segreteria Generale e l’Ufficio elettorale del Comune di Matera che dalle 8.00 e fino alle 20.00 hanno raccolto i documenti necessari per la presentazione delle liste alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Già 13 quelle presentate a sostegno di quattro candidati sindaci, come riporta rainews.

Dopo le cinque arrivate ieri mattina, Democrazia Materana per Luca Prisco Sindaco, La scelta giusta, Io Sud e Acito Unione di Centro per il candidato sindaco della coalizione di centro destra Antonio Nicoletti e la lista del Movimento Cinque Stelle a sostegno della candidatura dell’ultimo sindaco, Domenico Bennardi; nel pomeriggio sono state ufficializzate quelle di Matera nel Cuore, Matera 2030, Volt, Materia Futura – dai giovani per Matera e Matera Democratica a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli.

Sempre nel pomeriggio sono state presentate le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Nicoletti Sindaco per Matera Capitale, a completare il quadro del centro-destra.

Tredici delle diciassette annunciate in questi giorni, sono state, dunque, ufficializzate.

Per le altre e per eventuali nuove liste c’è tempo ancora oggi dalle 8.00 alle 12.00.

Poi sarà la commissione elettorale circondariale a dare il via libera a tutte le candidature.

Negli altri 7 comuni lucani al voto la riserva sarà sciolta oggi.