Eletto il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Matera: ecco di chi si tratta

Si è svolto nella sala convegni di Una Hotel MH di Matera il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Matera.

Nella prima parte della giornata un partecipato dibattito politico introdotto e guidato dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, alla presenza anche degli alleati Vincenzo Zito coordinatore della provincia di Matera della Lega e di Raffaello Ripoli, coordinatore provinciale di Noi Moderati Matera, ha visto intervenire:

il coordinatore provinciale uscente, Augusto Toto,

il nuovo coordinatore candidato per la provincia di Matera, Michele Giordano.

Non sono mancati altri autorevoli esponenti e dirigenti del partito tra cui:

l’On Elisabetta Lancellotta, presidente del Congresso delegata da Roma,

i parlamentari lucani Salvatore Caiata, Aldo Mattia e Gianni Rosa,

la senatrice Maria Nocco,

il consigliere regionale Tommaso Coviello,

il consigliere regionale Rocco Leone,

l’assessore Cosimo Latronico,

il Presidente del Consiglio Carmine Cicala,

il vice Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale Francesco Di Giuseppe,

Rocco Turo delegato nazionale di Fratelli d’Italia,

Fabrizio Tatarella esponente nazionale del partito,

Leonardo Giordano, esponente storico ed importante punto di riferimento lucano di Fratelli d’Italia.

I relatori hanno illustrato al pubblico le linee guida dell’azione politica di Fratelli d’Italia a livello nazionale e regionale, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata, ma anche amministrative ed europee.

Al confronto politico che ha avuto inizio domenica alle ore 9:30 è seguita nel primo pomeriggio l’apertura del seggio elettorale al termine del quale è stato proclamato eletto Michele Giordano, candidato unitario ed il nuovo Coordinamento Provinciale, pensato e voluto affinché ogni realtà della provincia fosse adeguatamente rappresentata, composto:

da Silvia Silvestri,

Michele Trabace,

Gaetano Rondinone,

Pasquale Toscano,

Sergio Pascale,

Tonia Casulli,

Pino Callà,

Francesco Di Benedetto,

Domenico Pizzolla.

Nell’occasione il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Matera, Michele Giordano, ha anche contestualmente nominato i cinque membri del coordinamento provinciale di sua fiducia previsti dallo statuto di Fratelli d’Italia ovvero: Mario Morelli, Angela Salerno, Maria Anglona Adduci, Marco Cancelliere e Pancrazio Centola.

Afferma Michele Giordano, nuovo coordinatore provinciale di Matera:

“Radicamento sul territorio attraverso i circoli e attraverso il movimentismo dei circoli, elaborazione di una visione attraverso i dipartimenti, una più stretta collaborazione con Gioventù Nazionale per formare la classe dirigente del futuro e un costante lavoro per tutelare e consolidare l’unità del centrodestra in vista delle prossime sfide, sono i punti principali su cui mi soffermerò maggiormente per far crescere il partito impegnandomi a dare un contributo quanto più utile e mirato al rilancio della nostra Provincia e della nostra Regione”.

Afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto:

“L’individuazione di un candidato unico, Michele Giordano e di una lista unica, è una chiara ed evidente conferma di coesione oltre che di unità del partito entrambi elementi rari e di grande valore.

Uniti e promuovendo un confronto costante con la gente e con le comunità che rappresentiamo, è evidente che si possono raggiungere risultati importanti per il bene e la crescita del nostro territorio.

Oggi siamo qui anche per dimostrare qualcosa alla gente, non solo per raccontare qualcosa di importante, per rendere ogni giorno effettiva ed efficace l’alleanza stretta con il territorio che io per primo sono felice ed orgoglioso di rappresentare.

Il lavoro svolto, i riscontri dati, l’apertura di più circoli di Fratelli d’Italia nella nostra Regione, erano già per noi evidente testimonianza di una importante crescita del partito in Basilicata, ottenuto grazie ad un impegno costante e produttivo di tutti i suoi rappresentanti sul territorio regionale.

Ci tengo a ringraziare tutti i miei colleghi di partito ed amici presenti, i tesseratiper l’importante e numerosa partecipazione oltre che per la collaborazione in tutte le fasi del congresso e nell’organizzazione dello stesso, così come Augusto Toto coordinatore provinciale uscente per l’egregio lavoro fatto fino ad oggi nella provincia di Matera.

La mia visione è e resterà sempre quella di una Regione Basilicata forte, unita e orgogliosa delle proprie radici, in grado di offrire sempre a tutti i cittadini la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica regionale e del nostro Paese, anche manifestando al meglio tutte le preziose energie e risorse di cui disponiamo come è stato fatto in occasione del Congresso Provinciale che si è tenuto domenica a Matera, ulteriore fondamentale momento di confronto e di partecipazione attiva della comunità e dei nostri numerosi tesserati, anche nell’organizzazione e della determinazione del nuovo coordinamento provinciale materano di Fratelli d’Italia.

Non è con le sole promesse che si struttura un’azione politica adeguata duratura e produttiva nel tempo, stiamo dimostrando che la nostra è ancora oggi una politica del fare, del confronto, della partecipazione che va oltre il protagonismo.

Le sfide che ci attendono sono davvero tante, ma sapere che la gente che crede in noi è sempre più numerosa, che abbiamo validi alleati e che uniti, quel che mettiamo in atto riesce a fare per tutti la differenza, ci dà la forza di perseverare ed incrementare sempre di più la nostra progettualità”.