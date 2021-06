Ecco l’evento che restituirà ai materani la Festa della Bruna! I dettagli

Il Comune di Matera si fa portavoce di una iniziativa che accompagnerà i cittadini nel corso della Festa della Bruna.

Ecco i dettagli:

“Come far vivere la Festa della Bruna senza, di fatto, poter godere della Festa? Ci ha pensato Luca Acito insieme ad Alessandro Tricarico: è nato così il progetto “Pezzi per la Festa”.

Una soluzione “alternativa” per restituire ai materani la Festa nonostante la sua assenza.

L’ispirazione nasce dagli elementi stessi della nostra tradizione: carta, colla, impermanenza e un pizzico di sana materanità legata alla forza dello strazzo.

Per i materani la Festa è fatta di momenti, personaggi, scene e frammenti: basta un particolare per farci capire che una foto è stata scattata il 2 Luglio a prescindere dal suo contenuto.

Oltre 50 fotografi, archivi, collezioni pubbliche e private hanno condiviso gli scatti che hanno raccontato la Festa negli anni.

Dalle foto raccolte sono stati selezionati dei frammenti, strappati dal contesto originale per restituirli alla comunità stampati in grandi dimensioni e applicati su pareti e superfici urbane.

Strappi, carta e colla per creare un percorso temporaneo di 20 installazioni di poster art visibile per tutti dal 28 Giugno al 4 Luglio.

Pezzi per la Festa, pezzi di storia e memoria collettiva dell’evento più sentito di tutta la comunità, per emozionarci e ritrovarci uniti nonostante tutto”.

