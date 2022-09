Eccellenza, prima vittoria per il Montescaglioso Calcio! I dettagli

Ci pensa Colasurdo in piena zona Cesarini a regalare la prima vittoria in campionato ai biancazzurri, sfuggita sette giorni prima proprio sul finale.

Il Montescaglioso calcio sul neutro di Vaglio impone il secondo ko di fila al Tricarico, e mette tre punti importanti in cascina

Primi minuti contratti con le due squadre che si studiano in un contesto di equilibrio, con il Tricarico che ci prova di più ma con il Montescaglioso che blocca gli attacchi tricaricesi che in un paio di occasioni vanno vicini al vantaggio.

Il vantaggio locale arriva al 40′ su azione di calcio d’angolo, su una seconda palla sulla quale si avventa Campolongo che insacca da pochi metri. La partita scivola così verso la fine del primo tempo con il vantaggio del Tricarico per 1-0.

Il secondo tempo inizia come era finito il primo con il Montescaglioso che non riesce ad essere propositivo in attacco e con il Tricarico che spinge con una certa insistenza complice anche gli infortuni di Basile e Pennacchia il Montescaglioso così aumenta il peso specifico in attacco inserendo Mastrodomenico.

La partita va avanti con un sostanziale equilibrio con il Tricarico che per due volte non capitalizza l’occasione per andare sul doppio vantaggio complice due strepitose parate del numero uno montese Alessandro Cifarelli.

A dieci minuti dalla fine serie di sostituzioni con in campo contemporaneamente sette atleti Montesi ,esordisce in Eccellenza il sedicenne Liborio Fuoco classe 2006 Sventato il doppio pericolo quando la partita sembrava proseguire in controllo dei padroni di casa arriva il pareggio montese con Giuseppe Simone che sfrutta un mancato disimpegno di un difensore locale che si vede rubare il pallone con l’esterno montese che vedendo il portiere fuori dall’area fa partire un pallonetto da venticinque metri che s’infila sotto la traversa per il pareggio biancazzurro.

A pochi minuti dalla fine il neo entrato Colasurdo su un azione di calcio d’angolo mette in rete in mischia insaccando in rete sul secondo palo il 2-1 andando ad esultare sotto la curva dei biancazzurri con gli oltre 40 tifosi accorsi in trasferta. Gli ultimi minuti sono di apprensione fino al fischio finale. Il Montescaglioso resiste e porta a casa la prima vittoria del campionato.

Tabellino: 2° giornata: TRICARICO POZZO DI SICAR – MONTESCAGLIOSO CALCIO 1-2

TRICARICO: Muth,Tomaccio, Campolongo,Gimondi,Armento,Varisco,Touray,Caponero,Gorosabel, Del Giglio,Caputo. A disp. Onorati,Centola,Chessa, D’Angelo, Di Nella,Dinisi,Kader, Kebbeh, Polino.

MONTESCAGLIOSO CALCIO: Cifarelli A; Racamato, Martino A; Quattromini ( 30′ st. Riccardi), Lomonaco,Basile (15′ st. Martino G;), Pennacchia (1′ st. Mastrodomenico) Bustamante,Leccese ( 25′ st. Colasurdo), Lasalvia ( 35′ st. Fuoco) Simone. A disp. Cifarelli G; Angelastri, Barbarito, Colasurdo, Fuoco, Martino G; Mastrodomenico, Riccardi, Petrarca. All. Menzano – Martinelli

ARBITRO: Luigi Lacerenza di Barletta

(Marchese – Brindisi)

MARCATORI: 40′ pt. Campolongo (T), 35′ st. Simone (M), 39′ st. Colasurdo (M)

Note: spettatori 100 circa ( 50 da Montescaglioso)

