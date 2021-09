È venuta a mancare la madre del presidente Vito Bardi. Condoglianze alla famiglia

La giunta regionale della Basilicata esprime le più sincere condoglianze e la più totale vicinanza al presidente Bardi – e alla sua famiglia – per la scomparsa della madre.

Dichiarano i consiglieri regionali di Italia Viva Luca Braia e Mario Polese:

“La perdita di una madre è un dolore incolmabile.

Siamo vicini in questo momento di lutto familiare al Presidente della Regione, Vito Bardi esprimendo come gruppo Italia Viva il nostro cordoglio per la scomparsa della madre”.

Afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala:

“A nome mio e dell’intera Assemblea consiliare esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza al Presidente Bardi per la perdita della cara madre.

In questo momento di profondo dolore ci stringiamo intorno alla famiglia, porgendo le più sentite condoglianze”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Marcello Pittella:

“Le madri sono perle preziose nella vita di ognuno.

Esprimo un abbraccio di vicinanza e sentite condoglianze al Presidente Bardi e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma”.

