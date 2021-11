È arrivata la prima neve in Basilicata!

Arriva la prima neve in Basilicata che comincia ad imbiancare il Sirino, un massiccio montuoso lucano che comprende alcune tra le maggiori cime dell’Appennino meridionale.

Nelle foto immortalata una zona intorno ai 1500 metri del Lago Laudemio.

Dalla serata di Domenica si avrà un graduale calo di temperatura con accumuli anche sotto i 1000 metri.

Ecco alcuni scatti.

Ma che tempo ci sarà su Matera nel prossimo fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 27 Novembre, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 9°C.

Domenica 28 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

