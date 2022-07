Bella sorpresa stamattina a Matera.

Come fa sapere un cittadino:

“Grazie all’ottimo lavoro dei ragazzi della Cosp è stato ripulito, dopo la festa, il centro della città: in particolare, via don Minzoni e via Ascanio Persio, strade molto frequentate da Materani e turisti.

Bravo Ass. Giuseppe Digilio”.

Ecco le foto scattate dal cittadino.

