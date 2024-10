Domani a Barile al via la 28 edizione della Sagra Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture. Il programma

Al via domani pomeriggio dalle ore 16 per le vie del centro storico di Barile (Pz) la 28 edizione della Sagra d’Eccellenza Tumact Me Tulez – Festival dell’Aglianico del Vulture e prodotti tipici lucani promossa dalla Pro Loco Barile con il Comune di Barile, Ente Pro Loco Italiane, Apt Basilicata, Ente Pro Loco Basilicata, Regione Basilicata e Parco del Vulture.

Alle ore 16 con la madrina Manuela Matera Miss Universe Basilicata si inizia con la presentazione del “Realverso: artieri e gaming per la valorizzazione innovativa del territorio” a cura di Vito Santarcangelo e Alessandro D’Alcantara della società informatica ideatrice del Lucanum, l’inaugurazione delle mostre fotografiche di Rocco Scattino dal titolo “Raccontiamo l’Ulivo” nel Frantoio Fullone, di Teodoro Corbo dal titolo “La Basilicata non esiste” nella sede sociale della Pro Loco Barile, di pittura “Artisti lucani in mostra” a cura degli artisti Maria Teresa Romeo, Emanuela Di Mare, Rossella Barbante, Francesca Fittipaldi e Salvatore Malvasi nell’atrio di Palazzo Frusci del Comune di Barile.

Alle ore 17 previsto nell’aula consiliare il convegno sul tema “Strategie di sviluppo per le aree interne lucane tra turismo, ambiente e agricoltura” a cui prenderanno parte:

Antonio Murano Sindaco di Barile,

Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata,

Francesca Di Lucchio Presidente Parco naturale regionale del Vulture,

Nicola Vertone Presidente Gal Lucus,

Vito Santarcangelo ideatore Realverso Lucanum,

Giovanni Quaranta, Professore ordinario di Economia e Politica Agroalimentare UNIBAS,

Rosanna Slavia, Professore Associato di Economia e Politica Agraria UNIBAS,

Paride Leone Presidente Enoteca regionale della Basilicata,

Luigi Cerruti dirigente Federcomtur Culturitalia,

l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Laura Mongiello.

Alle ore 19 in piazza Dalla Chiesa prevista l’esibizione del gruppo folk KROJ – Intercultura coordinato da Giovina Paternoster e il recital di poesie di Emilio D’Andrea con “I ragazzi con l’organetto”.

Lungo Corso Vittorio Emanuele ci sarà l’esposizione di artigianato artistico lucano a cura di Giovanna Santarsiero, Berardino Galasso e Michela Marino.

Nella piazza principale allestita la Cantina con i vini Aglianico del Vulture Doc di Barile con l’Ais Basilicata e la distribuzione del piatto tipico arbereshe Tumact Me Tulez preparato dagli Chef Daniele Bracuto e Franco Nastasia.

Per l’occasione sarà distribuita la cartolina celebrativa “Tumact Me Tulez” realizzata da Luciano Restivo.

Domenica mattina alle ore 11 in piazza Dalla Chiesa prevista la presentazione del libro dello chef Giuseppe Sciaraffa dal titolo “55 ricette che fan bene al cuore” con la partecipazione del Consigliere regionale Michele Napoli e il pranzo di comunità con la degustazione del piatto tipico arbereshe Tumact Me Tulez preparato dagli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto abbinato all’Aglianico del Vulture Doc delle cantine barilesi.

Nel pomeriggio di domenica prevista la presentazione del libro di Emilio D’Andrea intitolato “Canti d’amore e morte al grido dei briganti” con la partecipazione dell’Assessore della Regione Basilicata Cosimo Latronico.

Alle ore 18 di sabato e domenica previsti spettacoli cicrcensi per bambini a cura della Fidas donatori Sangue Barile per diffondere alla cultura del dono.

Ad allietare le serate previsti i concerti:

sabato 5 ottobre Mirko Gisonte alle ore 20 in Piazza Dalla Chiesa e alle ore 22 in Largo Garibaldi Agostino Gerardi “Il meglio del folk lucano”,

per chiudere domenica 6 ottobre alle ore 20 con Motus Band e alle ore 22 Power Drum Band del maestro Francesco Roccia.

La Sagra d’Eccellenza Tumact Me Tulez in collaborazione con Magazzini Sociali si impegna nella campagna contro lo spreco alimentare e con l’Associazione Eventi Green per sensibilizzare ad una corretta raccolta differenziata e per sensibilizzare all’amore verso l’ambiente.

Di seguito la locandina con i dettagli.