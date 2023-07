Diversi incendi divampati a Matera e provincia! Vigili del fuoco e Protezione Civile sul posto

Tutte impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, in questi giorni di caldo, su tutto il territorio di Matera e della sua provincia.

Al lavoro, oltre alle squadre destinate all’AIB (Antincendio Boschivo), anche quelle ordinarie supportate da quelle del Consorzio di Bonifica e dai volontari della Protezione Civile.

Tra ieri e oggi gli incendi sono divampati anche in zone ampie e impervie.

Nella giornata di ieri segnaliamo un incendio significativo in zona Timmari ed uno, che ha visto impegnate le squadre per tutta la notte fino alle operazioni di bonifica che si sono concluse nelle prime ore della mattinata di oggi, in zona Marconia, Pisticci e destra Basento.

Nella giornata di oggi tante le squadre ancora a lavoro, intente a domare le fiamme divampate in zona Stazione di Venusio sulla SP50 verso Gravina in Puglia, in Loc. Picciano B, in Loc. Selvapiana, in zona Scanzano, in Matera città nel Rione Cappuccini nei pressi di Via Casalnuovo.

Oggi, l’intervento più impegnativo è stato riscontrato su Montalbano, zona nella quale è stato necessario il supporto di un Canadair oltre a due squadre VF e due squadre del Consorzio di Bonifica.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)