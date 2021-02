Differenziata a Bernalda, Ferrandina, Irsina, Tricarico: ecco come si potrà risparmiare sulla Tari!

Una bella novità sulla raccolta differenziata che riguarda “l’area metropolitana di Matera” ovvero Bernalda (MT), Ferradina (MT), Irsina (MT) e Tricarico (MT).

A comunicarlo è Tiziana Pirretti, consigliera nazionale e presidente regionale di Senior Italia Federanziani:

“Ad un anno esatto dalla partenza della raccolta differenziata, dopo svariati solleciti e richieste di chiarimento ad opera della sottoscritta tanto agli uffici quanto agli Amministratori in Consiglio comunale, finalmente da oggi sarà possibile fare richiesta delle compostiere che potranno permetterci di trasformare la frazione organica in concime per giardini e/o case di campagna e farci risparmiare qualcosina sulla TARI per il mancato conferimento dell’umido.

I moduli sono disponibili sul sito www.differenziatasubambitounomatera.it, presso la sede della società in Zona PIP o sui siti dei vari comuni interessati”.

Ecco il volantino per avere maggiori info in merito.

