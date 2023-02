Devastante terremoto in Turchia e Siria: Bardi ringrazia Gruppo Lucano Protezione Civile. Le sue parole

“Ringrazio il presidente del Gruppo Lucano della Protezione Civile, Pierluigi Martoccia, per la immediata disponibilità manifestata alla Protezione Civile nazionale e alla mia persona, in qualità di Presidente della Regione Basilicata, a portare aiuti alla popolazione delle zone della Turchia e della Siria colpite dal devastante terremoto che ha provocato, secondo i continui aggiornamenti, oltre 11 mila vittime e la distruzione di decine di città.

Conosciamo la grande esperienza della Protezione Civile regionale maturata in campo nazionale e internazionale nel corso degli anni, su cui possiamo contare in caso di necessità per gestire le operazioni di soccorso e di accoglienza della popolazione colpita da eventi disastrosi come quello che ha colpito la Turchia e la Siria in conseguenza del quale anche in Basilicata la Protezione Civile Regionale ha gestito egregiamente l’allarme tsunami sulla costa jonica metapontina.

Il Governo regionale è in stretto contatto con la Protezione Civile nazionale per concordare e valutare le eventuali forme di aiuti ai territori colpiti dal sisma”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

