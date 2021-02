Devastante incendio a Pisticci: “Non si è trattato di un corto circuito”. I dettagli

Questi gli aggiornamenti della Sindaca di Pisticci (MT), Viviana Verri, sull’incendio che questa notte ha distrutto i locali pubblici di lido San Basilio:

“Cominciamo subito con il dire che non si è trattato di un corto circuito.

Abbiamo accertato che nella struttura non era attivo l’impianto elettrico, come tutti gli impianti che stacchiamo nella stagione invernale.

Si è trattato di un incendio devastante, di quella struttura non rimane più niente, un colpo al cuore.

Forze dell’Ordine e Polizia Locale sono subito intervenuti sul posto.

Stiamo già visionando le immagini delle telecamere, sia pubbliche che private, e già siamo riusciti a tirare fuori qualche elemento utile alle indagini.

Faremo di tutto perché per questa estate il nostro lido non sia sprovvisto di locali come la guardia medica e i bagni pubblici.

Appena l’autorità giudiziaria ce lo consentirà, provvederemo anche a ripulire la zona”.

