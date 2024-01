Democrazia Cristiana Basilicata: nominato il nuovo commissario. Ecco di chi si tratta

“Sono felice di aderire a questo partito storico, che intende la politica come un servizio alla comunità.

Si tratta di un gruppo inclusivo che vuole costruire un futuro migliore per tutti e tutte, mantenendo viva l’eredità della Democrazia Cristiana e portandola avanti con nuove idee e prospettive.

Per me si tratta di un ritorno a casa”.

Sono le prime parole di Gianluca Meccariello, nominato commissario di Democrazia Cristiana con Rotondi Potenza.

Spiega Democrazia Cristiana Basilicata:

“Lucano doc, libero imprenditore e fortemente attivo nel mondo del volontariato e del sociale, Meccariello si aggiunge alla squadra che intende recitare un ruolo da protagonista in Basilicata anche in vista delle prossime elezioni regionali.

Meccariello ha già ricoperto ruoli politici in passato, dunque, la sua esperienza sarà un valore aggiunto per la crescita del partito nel territorio”.

Soddisfatta anche la commissaria di Democrazia Cristiana con Rotondi Basilicata, l’avvocata Carmen Celi, che dichiara:

“Siamo contenti di riscontrare questo grande interesse verso il nostro partito.

Meccariello è sicuramente un ottimo profilo che ci aiuterà nel nostro obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Come già annunciato, stiamo lavorando per dare risposte serie, concrete e competenti alla comunità, pertanto, apriamo le porte a chiunque voglia darci un contributo per il bene comune”.