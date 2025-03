Deborah di Bernalda, ad “Affari tuoi” su Rai1! Ecco come è andata

La Basilicata, nella giornata di oggi 13 Marzo, è stata la protagonista del programma “Affari tuoi“ in onda su RaiUno.

Nel gioco, ogni sera, in ogni puntata, 20 contendenti, uno per ciascuna regione italiana, si sfidano per il ricco montepremi nascosto in uno dei pacchi.

Il “pacchista” del giorno, selezionato a caso, avrà il compito di aprire i pacchi e negoziare con il Dottore, un personaggio misterioso che fa offerte per i pacchi mediante un telefono situato nello studio.

A rappresentare la nostra regione da Bernalda, in rappresentanza della Basilicata, Deborah, aspirante magistrato.

La concorrente è fidanzata con Carmine, ma gioca con la sorella Angelica, aspirante assistente sociale.

Spiega centrometeoitaliano com’è andata: La partita di Deborah e della sorella Angelica non è iniziata nel migliore dei modi: le due sorelle dalla Basilicata trovano 3 pacchi blu e 3 rossi molto pesanti (75.000, 100.000 e 200.000 euro).

Tocca, dunque, alla telefonata del Dottore che come prima mossa decide di proporre il cambio.

Deborah rifiuta il cambio e decide di andare avanti. La partita prosegue e nei tre tiri successivi i due concorrenti dalla Basilicata trovano: 15.000 euro, il pane di Matera e 0 euro.

Tocca alla telefonata del Dottore e arriva la prima offerta della serata che è di 24.000 euro.

Deborah, però, decide di rifiutare l’offerta, con Angelica che trita l’assegno.

La partita prosegue e nei tre tiri successivi le due concorrenti dalla Basilicata trovano i 500 euro, 30.000 euro e 75 euro. Tocca alla telefonata del Dottore che per un tiro offre di nuovo il cambio.

Le due sorelle accettano il cambio, scambiando il loro pacco 12 con il 13.

Nel tiro successivo decidono di sapere cosa c’era nel 12 che hanno appena deciso di cambiare e scoprono che in quel pacco c’erano i 20 euro.

Tocca alla telefonata del Dottore che questa volta chiede a Deborah quale sia la sua richiesta e l’aspirante magistrato chiede 150.000 euro, mentre il Dottore ne offre 24.000.

Deborah dice di volersela ancora giocare e rifiuta l’offerta, con Angelica che trita l’assegno.

Si entra nella parte finale della partita di Affari Tuoi con la concorrente della Basilicata che nel pacco successivo trova i 5.000 euro.

Tocca alla telefonata del Dottore che per un tiro offre di nuovo il cambio alle due sorelle dalla Basilicata, con Deborah e Angelica che questa volta rifiutano il cambio.

Nel tiro successivo trovano i 20.000 euro.

Tocca di nuovo alla telefonata del Dottore che questa volta decide di giocarsi i prossimi due tiri a carte, con Angelica che pesca il cambio.

Le due sorelle dalla Basilicata, però, rifiutano il cambio.

Nei due tiri successivi Deborah e Angelica purtroppo trovano i 300.000 euro e i 10 euro. Tocca alla telefonata del Dottore che questa volta per l’ultimo tiro offre 10.000 euro.

Deborah e Angelica rifiutano l’offerta e vanno avanti con l’ultimo tiro con il quale trovano i 10.000 euro. Sul tabellone, dunque, restano i 100 euro e i 50.000 euro.

Tocca alla telefonata del Dottore che questa volta offre 20.000 euro. Deborah riflette sull’offerta del Dottore e alla fine decide di accettare“.