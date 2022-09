Daria Bignardi a Matera. Ecco i dettagli

Venerdì 23 settembre 2022 (alle ore 19:00) a Matera nell’Università degli studi della Basilicata (ingresso scalinata via Lanera) sala 213, detta Acquario, nell’ambito della rassegna “Piacere! Letture in libreria” è in programma la presentazione del romanzo i “Libri che mi hanno rovinato la vita” della giornalista e scrittrice ferrarese Daria Bignardi, Einaudi editore.

Il libro è un viaggio nella vita e nella passione per i libri che hanno segnato in tutti i sensi Daria Bignardi.

Il racconto è suddiviso per mesi.

Partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, Daria Bignardi si confessa in modo intimo, dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra.

E scrive un inno all’incontro, perché è questo che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri.

Spiegano gli organizzatori Antonio Sacco, Silvana Kühtz e Antonella Ciervo:

“Abbiamo voluto che Daria Bignardi partecipasse alla nostra rassegna e che, stavolta, l’autrice fosse ospitata nel nostro campus materano perché è un libro che parla di libri e perché i libri sono da sempre fonte di ispirazione ma anche di riflessione e a volte inquietudine.

Invitiamo la città a entrare al campus, per porre in essere uno scambio che la cultura auspica sempre.

Bignardi è una autrice che ha saputo guardarsi dentro e raccontarsi con uno stile del tutto personale: questo libro entra a pieno titolo nello spirito dei nostri incontri in cui, con gli autori, sono i libri a parlarci.

In questo caso ci spostiamo all’Università, in una sala che compone il puzzle di luoghi nei quali vogliamo che i nostri incontri trovino spazio”.

