“Dare dignità alle risorse umane dell’APEA Matera”: questa la richiesta

“L’assessore regionale Laura Mongiello convochi a stretto giro un tavolo tecnico per rilanciare l’azione dell’APEA (Agenzia Provinciale Energia Ambiente) di Matera e dare maggiore dignità alle risorse umane che vi lavorano”.

La richiesta arriva dal presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, e dal consigliere delegato, Francesco Mancini, i quali, anche alla luce dell’incontro che Mongiello ha già tenuto con l’APEA di Potenza, hanno chiesto di poter programmare il futuro immediato dell’Agenzia.

Ha spiegato Pilato:

“Stiamo parlando di circa venti unità lavorative che sono una risorsa e non un peso per l’Ente Provincia: all’assessore, che ha mostrato sensibilità per la vertenza dell’omologa agenzia potentina, chiediamo di applicarla anche per l’APEA Matera.

Sono certo che l’esponente della Giunta regionale riscontrerà tempestivamente la nostra richiesta”.

Mancini ha invece evidenziato come:

“vada rinforzata la mission di APEA Matera attraverso la previsione di progetti regionali con i quali utilizzare le risorse umane per arrivare almeno a 36 ore settimanali e superare l’attuale utilizzo fermo a 30 ore.

Attendiamo fiduciosi la convocazione da parte dell’assessore Mongiello”, ha concluso Mancini.