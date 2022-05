Dalla Provincia di Matera solidarietà agli stabilimenti balneari colpiti da incendi: “La criminalità è tornata ad alzare il tiro”!

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che all’indomani dei tre episodi che hanno riguardato due stabilimenti balneari di Scanzano Jonico, ha voluto manifestare la sua “totale e convinta solidarietà ai titolari, le cui strutture sono state danneggiate dalle fiamme nel giro di pochi giorni ha dichiarato:

“Non possiamo rimanere indifferenti, come istituzioni ma anche come cittadini, di fronte a fatti di cronaca come questi, anche se le cause dei roghi sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il forte sospetto, però, è che la criminalità sia tornata ad alzare il tiro in una zona come il Metapontino, scrigno di bellezze storico-naturalistiche di pregio e traino per l’economia della nostra regione, non solo per il settore turistico.

Alla luce di quanto accaduto e vista anche l’importante operazione antidroga delle ultime ore nella stessa zona, abbiamo il dovere di stare vicini agli imprenditori danneggiati, a chi opera nel commercio e nell’economia, così come ai cittadini che sicuramente rifuggono una eventuale escalation della criminalità.

La Provincia di Matera non farà mai mancare il sostegno alle forze produttive del territorio.

Questa è l’ora del rinnovato impegno e di una proficua collaborazione tra istituzioni per difendere il nostro territorio”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)