Dal porto di Marina di Policoro partirà il nastro rosso contro la violenza sulle donne! I dettagli dell’evento

Anche la Basilicata si unirà all’evento “10.000 vele contro la violenza sulle donne. Cambiamo rotta insieme!”, un grande flash mob della vela a livello nazionale per dire basta alla violenza maschile sulle donne.

Promotrice della iniziativa nazionale è l’Associazione di Promozione Sociale 10000 Vele di Solidarietà in partenariato con la Lega navale Italiana e la Rete nazionale antiviolenza Reama di Fondazione Pangea Onlus.

Il 4 Luglio barche a vela e non solo, in navigazione lungo le coste, isseranno un nastro rosso come segnale per chiedere un cambio di rotta.

Entrambe le coste lucane, grazie all’iniziativa locale della Rete Reama di Fondazione Pangea Onlus e della Lega Navale sezione di Matera-Castellaneta base nautica di Policoro (MT) e sezione di Maratea (PZ) parteciperanno all’evento.

A Policoro (MT), partendo dal Porto Turistico di Marina di Policoro con il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità, Comune di Policoro, Comune di Matera e grazie al contributo dell’Avis comunale di Policoro e della Novasiri genetics.

A Maratea (PZ) partendo dal Porto di Maratea (PZ), con il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità, del Comune di Maratea (PZ), Pro Loco La Perla, Associazione Coordinamento Rosa, Associazione Amici di Maratea (PZ) e Forum delle Associazioni di Maratea (PZ).

Il mondo della vela e in genere tutto il mondo nautico, manderà un forte segnale per dire basta alla violenza sulle donne e al femminicidio.

Ogni tre giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo, compagno, marito o ex: di fronte a questo stillicidio occorre scuotere le coscienze collettive con ogni mezzo, simbolico e non, perché di violenza non diventi l’ennesimo episodio da archiviare come fatto di cronaca.

Per porre fine a tutto questo serve un “cambio di rotta”: culturale, in primis, perché la violenza basata sul genere è un fenomeno che trae le sue radici da lontano e da una concezione della donna come qualcosa da possedere.

Questo cambio di rotta deve essere compiuto tutti insieme, donne e uomini, senza schieramenti di parte, pregiudizi o pensieri divisivi, come in un buon equipaggio, ognuno con le proprie caratteristiche, lavora all’unisono per il raggiungimento di un risultato comune.

Insieme si proverà a stendere un simbolico, lunghissimo nastro rosso lungo le coste lucane.

La partecipazione è aperta a tutti, è gratuita e non è prevista alcuna raccolta fondi.

Appuntamento il 4 Luglio alle ore 10:00 in contemporanea con partenza dal Porto di Marina di Policoro e dal Porto di Maratea (PZ) con un nastro rosso.

Per chi non ne fosse fornito, sarà distribuito sui pontili dalla Lega navale.

