Dal Consiglio Comunale di Rotondella sostegno a questi lavoratori. Ecco che cosa sta succedendo

Il Consiglio Comunale di Rotondella si è riunito ieri mattina presso lo spazio antistante il Centro ENEA della Trisaia di Rotondella per dare sostegno e man forte alla classe lavoratrice addetta al servizio di pulizia presso la SOGIN S.p.A.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Sono intervenuti i lavoratori, i rappresentanti sindacali della FILCAMS CGIL MATERA Marcella CONESE e della UILTUCS BASILICATA Fabio TUNDO, il Presidente della Provincia di Matera Piero MARRESE, oltre che i consiglieri comunali.

Dopo ampia discussione il consiglio comunale all’unanimità ha deliberato di invitare la SOGIN S.p.A. a rivedere la propria posizione riattribuendo le ore lavorative, di cui al precedente appalto, mantenendo, quindi, invariato il salario.

Su proposta del Sindaco è stato stabilito il termine del 07 settembre p.v., affinché la SOGIN possa rivedere la propria posizione nei termini anzidetti.

Del pari, il Presidente della Provincia si è reso disponibile a notiziare chi di competenza, al fine di riequilibrare la posizione lavorativa degli addetti alle pulizie.

In difetto la politica, in sostegno della classe lavoratrice, adotterà tutte le forme di lotta necessarie per difendere i diritti sindacali violati”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)