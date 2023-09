Da Motor France il campione di nuoto Domenico Acerenza! Ecco le parole del direttore Fabio Sarra su questa bella collaborazione

Le aziende a conduzione familiare si trovano oggi di fronte a nuove ed importanti sfide, all’insegna della ricerca di innovazione e di continuità con la tradizione.

Come accade nella nostra Basilicata, questo tipo di aziende rappresentano perlopiù una realtà particolarmente rilevante non solo nel tessuto economico regionale, ma anche nazionale ed europeo.

Nel contesto odierno, fatto di incertezza e cambiamento, le imprese a conduzione familiare sono chiamate ad affrontare importanti sfide in ambiti diversi ma, di certo, con costanza, competenza e professionalità scalano la vetta della crescita, sostenute dalla forza dei valori divenuti sempre più profondi nel succedersi delle generazioni.

Così negli anni, a Potenza, è nata una società “formato famiglia” dal capitale umano, in continua evoluzione e crescita.

Parliamo della Concessionaria Motor France, azienda con 4 sedi sul territorio, il cui obiettivo è fornire servizi di elevata qualità.

46 le persone che animano l’azienda, costantemente in aggiornamento, formate per soddisfare tutte le aspettative sia dei clienti che del mercato in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Il motore dell’azienda è Fabio Sarra, Direttore della concessionaria dal 2002, ereditata dal padre e dalla madre che la fondarono nel lontano 1976 ed oggi in continua evoluzione grazie alla sua energia e alle sue idee rivisitate in chiave moderna.

Da diversi mesi, infatti, sono esclusivisti dei marchi Opel, Citroen e Kia, sia a Potenza che a Matera.

L’azienda, in questi giorni, ha avuto un nuovo testimonial d’eccezione: il campione di nuoto, nonché lucano doc Domenico Acerenza, vincitore della medaglia d’Oro per l’Italia ai mondiali di nuoto.

Atleta fantastico che dopo il prestigioso bronzo nella 5 chilometri centra l’obiettivo più importante nella entusiasmante staffetta mista 4 x 1.500 in acque libere a Fukuoka, in Giappone.

Nel consegnare a Domenico le chiavi della sua nuova Opel Grandland Hybrid, Fabio Sarra fa sapere alla nostra Redazione:

“L’amicizia con Domenico e la sua famiglia è lunga una vita.

Condividiamo da sempre i valori di sport, benessere e lucanità: motivi per i quali abbiamo rafforzato questa partnership.

La sua determinazione è un faro per i giovani di oggi.

Inoltre, rappresenta la nostra Basilicata nel mondo, con le nostre tradizioni e i nostri valori.

Infatti, il nostro obiettivo non è solo offrire il meglio al cliente, ma anche rendere il nostro showroom accogliente.

Il tutto perché ci piace dare la sensazione di “casa”, di sentirsi sempre in famiglia.

Non a caso, abbiamo allestito l’angolo “convivialità” Citroen, dove è possibile consumare caffè e quant’altro”.

Queste invece le parole del neocampione del mondo di staffetta in acque libere, Domenico Acerenza:

“Per me è un onore rappresentare questa azienda, una realtà ormai consolidata del territorio.

Non è solo una struttura ma è la storia di chi ci ha sempre creduto, investendo risorse ed energie per raggiungere ottimamente il proprio obiettivo.

Una crescita esponenziale negli anni che, personalmente, vedo analoga alla mia esperienza.

Lo ribadisco spesso, chi è nato in Basilicata, come noi, ha una marcia in più dal momento che è continuamente spinto dalla forza e dalla voglia di emergere, al fine di far ricredere chi sostiene che la nostra regione sia marginale.

Un motivo in più che ha fatto scattare la famosa “molla” che, ad oggi, con sacrificio e determinazione, mi ha portato fin qui”.

Domenico ha poi dispensato importanti consigli per chi, come lui, ama lo sport:

“Per chi vuole intraprendere la strada del nuoto, consiglio innanzitutto di divertirsi.

Nuotare deve essere in primis uno svago.

Io ho iniziato così.

Fare sport distrae anche dalle tensioni della scuola ed, inoltre, è un’ottima occasione per instaurare nuove amicizie e crescere.

Per me è fondamentale.

Attualmente vivo a Roma, mi alleno con la Federazione Nazionale ma posso assolutamente affermare che le strutture in Basilicata servono non solo per quanto riguarda l’allenamento, ma anche per richiamare persone da tutta Italia, in modo da poter creare manifestazioni di alto livello.

Le potenzialità a Potenza ci sono.

I prossimi appuntamenti che mi vedranno impegnato saranno a Dicembre, per la Finale della Coppa del Mondo in Israele e la tappa dei Mondiali a Febbraio 2024, dove ci giocheremo il tutto per tutto al fine di qualificarci per le prossime Olimpiadi di Agosto 2024″.

Un percorso di vita e di crescita professionale che ci auguriamo possa essere di esempio e di ispirazione per i tutti i giovani.

Facciamo i complimenti a Franco e Fabio di Motor France che da oltre 40 anni, con ben 46 dipendenti e 5 marchi, hanno deciso con coraggio di lavorare e investire qui in Basilicata per offrire, con attenzione, professionalità e serietà, il meglio a tutti i propri clienti.

Questi gli eventi e le porte aperte organizzate dall’Azienda per la giornata di oggi e nella settimana:

PEUGEOT | POTENZA E MATERA

lancio Nuovo Peugeot 2008

Sabato 16 settembre serata in anteprima dedicata ai clienti più fedeli.

2 le porte aperte questo fine settimana 16 – 17 e il prossimo 23 – 24.

CITROEN | POTENZA E MATERA

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ ELETTRICA dal 16 al 22 settembre

LINEE GUIDA EVENTO 16 SETTEMBRE :

Ore 16:00: Accoglienza e welcome coffee

Ore 16:30: Meeting/Workshop sulla mobilità sostenibile presso le sedi per illustrare i temi della mobilità sostenibile.

Ore 17:30: A conclusione del workshop sulla mobilità sostenibile, è prevista la partenza della “carovana elettrica”.

L’idea è quella di riunire quanti più partecipanti tra clienti, prospect, ambassador di veicoli elettrici e di AMI per partire dalla concessionaria toccando alcuni tra i luoghi più significativi della città.

DS | MATERA

DS E-LECTRIFYING EXPERIENCE

Open Week End del 16-17 settembre

Su Matera ci sarà l’evento DS E-LECTRIFYING EXPERIENCE, in cui si inviterà a provare la gamma DS con gli expert driver di Quattroruote.

Di seguito alcune foto di Fabio Sarra e del campione Domenico Acerenza.

