Da Matera una scultura per Papa Francesco! I dettagli

Oltre l’Arte Matera rende partecipe la comunità di una bella iniziativa.

Ecco i dettagli:

“Una nuova scultura in Cartapesta è pronta per essere donata sabato mattina a Sua Santità Papa Francesco, in occasione della scuola socio politica degli animatori del Progetto Policoro.

Un percorso di rigenerazione sociale ha visto infatti coinvolti i nostri ragazzi insieme a quelli della Comunità Emmanuel di Salandra.

Durante le lezioni di Cartapesta, nel Laboratorio di Artigianato Solidale, sono state preparate alcune opere che grazie a materahub saranno presto in mostra, oltre che a Matera, in altri sei Paesi Europei.

Un desiderio che parte dalla Basilicata e ci unisce all’appello di Papa Francesco è il grido di pace che nasce dal prendersi cura nelle piccole cose, come il ‘processo’ che ha portato alla realizzazione dell’opera”.

Ecco le foto che mostrano l’opera.

