Da Matera parte questo evento di portata nazionale, primo nel suo genere: i dettagli

La vice sindaco, Rosa Nicoletti, sta partecipando alla prima tappa del “Tour della bilateralità nel comparto artigiano”, in corso presso Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera.

Un evento di portata nazionale, il primo nel suo genere, che parte proprio dalla città dei Sassi in vista degli Stati generali del comparto, previsti in settembre a Potenza.

Saranno cinque tappe con la partecipazione di dirigenti ed esperti.

Questo primo evento inaugurale è denominato “Ebab in Tour” ed ha come ospiti le istituzioni locali del Comune di Matera e della Provincia di Matera, con il presidente Piero Marrese, la Regione Basilicata, i rappresentanti di vertice della bilateralità nazionale con Vendemiano Sartor, presidente Ebna; Mauro Sasso, vice presidente Ebna; Valter Recchia Direttore di Ebna-Fsba; i coordinatori nazionali Opna Fabrizio Monaco e Susanna Costa; Stefano Bastianoni direttore di Fondartigianato e Federico Ginato Direttore di San.Arti.

Sono presenti i componenti degli organismi regionali della bilateralità e le parti sociali regionali di Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, con i presidenti Ordini Consulenti del lavoro di Potenza e Matera.

Il tour toccherà le principali realtà dove le aziende del comparto sono presenti, per fare rete con la comunità artigiana lucana, comprendere le criticità dei lavoratori e delle imprese del comparto, individuare skills e margini di crescita e realizzare al termine del tour un documento programmatico da presentare alla politica in un vero e proprio evento denominato “Stati Generali della Bilateralità del Comparto Artigiano in Basilicata” che possa coinvolgere tutti gli stakeholders nazionali e locali interessati per disegnare nuove strategie di sviluppo dell’artigianato per la Basilicata ed il Mezzogiorno.

Il Comune di Matera sta dando il suo fattivo contributo, attraverso la vice sindaco Nicoletti e il consigliere comunale Francesco Lisurici.a

