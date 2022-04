Crisi agricoltura materana: “Positiva l’azione messa in campo dall’Assessore alle Politiche Francesco Cupparo”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa di Cia-Agricoltori sugli ultimi aggiornamenti che riguardano gli agricoltori lucani e la risposta di Cupparo alle richieste di fondi straordinari per sostenere il settore.

Ecco nei dettagli:

“Con le Assemblee Provinciali di Matera (12 Aprile) e Potenza (13 Aprile) si avvia a conclusione la stagione delle assemblee della Cia-Agricoltori che oltre al rinnovo degli organismi dirigenti rappresentano una nuova occasione di confronto e di adeguamento della strategia per affrontare le principali emergenze dell’attuale fase storica.

Proprio sui temi degli impatti della guerra in Ucraina sui comparti agricolo e agro-alimentare della nostra regione nelle scorse settimane si sono svolte le assemblee delle Associazioni Donne in Campo, Agia e Pensionati, e una cinquantina di assemblee zonali e locali.

L’Ufficio di Presidenza della Cia Potenza-Matera nel valutare positivamente l’andamento della fase assembleare, la nutrita partecipazione degli associati e la qualità del dibattito, che fanno seguito alla straordinaria manifestazione di Scanzano Jonico (MT), considera positiva l’azione messa in campo dall’Assessore alle Politiche Francesco Cupparo nell’avvio del mandato.

Il suo annuncio di convocazione del Tavolo non appena sarà approvato il bilancio della Regione è condivisibile nel metodo che riguarda il rilancio della concertazione sociale e nel merito per concordare le scelte da compiere nella destinazione di risorse finanziarie straordinarie ed aggiuntive.

Nello specifico di quest’ultimo obiettivo Cia presenterà le proprie proposte sia per accrescere le risorse aggiuntive che per venire incontro alle maggiori esigenze dei produttori agricoli e allevatori che riguardano principalmente l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, la liquidità e l’accesso al credito, i danni provocati dai cinghiali, l’innovazione.

E’ del tutto condivisibile aprire un qualificato e auspichiamo proficuo confronto nelle sedi istituzionali deputate con le rappresentanze del mondo Agricolo in ragione delle tante emergenze che si sono abbattute sul sistema agroalimentare italiano e lucano compreso speculazioni e turbativa di mercato.

Oggi più che in passato proprio per le evidenti difficoltà che vivono le aziende agricole è necessario un confronto permanente al fine di capitalizzare ogni euro a nostra disposizione per fornire risposte concrete alla crisi con misure che possono garantire la necessaria liquidità.

Diventa perciò strategico definire una programmazione coordinata di tutte le risorse finanziarie – regionali, statali, comunitarie e derivanti dal Pnrr – per perseguire l’obiettivo centrale del riposizionamento e del rilancio del settore primario.

Per tale ragione è essenziale rafforzare il sistema agro-alimentare di Basilicata, facendone un modello agro-tecnico-organizzativo fra i più avanzati fondato sull’innovazione ICT, sulle biotecnologie, sulla digitalizzazione, sull’automazione, l’agro-ecologia, sull’economia circolare, connesso in stretta coerenza con le misure e le politiche agro-alimentari e agro-climatico-ambientali definite dall’U.E. .

Tra le proposte che saranno discusse nelle Assemblee di Potenza e Matera e successivamente portate al Tavolo dell’Assessore Cupparo, in sintesi:

Fondi sponda per filiere;

azioni e iniziative previste dal PnRR;

fondi sponda con l’Ismea per misure creditizie e assicurative a copertura rischio;

predisposizione di piani di comparto a partire da quello zootecnico, a quello ortofrutticolo, cerealicolo e olivicolo anche in ragione della riforma della Pac”.

