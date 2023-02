Cresce l’attesa per il Carnevale Stiglianese: prevista una grande scenografia in cartapesta, tra musica, luci, danza e magia! Ecco il programma

Il Comune di Stigliano annuncia la XXXVII Edizione del Carnevale Stiglianese.

“Grazie a Make The Carnival per aver elaborato e gestito uno spettacolare programma del carnevale 2023.

Immersi in una grande scenografia in cartapesta, tra musica, luci, danza e magia, numerosi ospiti per un’edizione storica:

Skanderground,

Pietro Cirillo e il morso della taranta,

Show Case della Krikka Reggae,

Faccestamagia,

Euroband e tanti altri artisti circensi,

oltre che le splendide ragazze stiglianesi con le loro coreografie!

Per la prima volta verrà portato in vita un rito antico, quello delle maschere antropologiche e verrà bruciato un fantoccio il martedì, grazie alla partnership con appARTEngo e al lavoro che svolgerà in residenza dall’8 febbraio l’artista Dem Demonio.

Vi aspettiamo!!!”.

Ecco la locandina che riporta in dettaglio il programma.

