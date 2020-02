Costa di Metaponto: “la Regione si è impegnata a ricercare nuove risorse da destinare ad ulteriori interventi di manutenzione”. A dirlo…

Come si legge in un post pubblico del Comune di Bernalda:

“Si è tenuto questa mattina, 3 Febbraio 2020, un incontro in Regione tra gli assessori Gianni Rosa e Donatella Merra e i tecnici dei dipartimenti Ambiente e Infrastrutture e Mobilità.

Il Comune di Bernalda ha partecipato attraverso il Sindaco Domenico Tataranno, l’assessore Giusy Cirigliano, il Presidente del Consiglio Saverio Sarubbo, il Comitato Costa (istituito di recente) e una rappresentanza degli operatori turistici.

Constatate le criticità degli interventi eseguiti nel corso degli ultimi anni e le preoccupazioni che coinvolgono l’intera economia della costa, i tecnici della Regione hanno evidenziato come sia necessaria una modifica del progetto esecutivo dell’ultimo tratto di barriere da realizzare, già finanziate dai fondi RENDIS.

Relativamente alle 11 barriere già esistenti, la Regione si è impegnata a ricercare nuove risorse da destinare ad ulteriori interventi di manutenzione, ritenuti necessari in quanto esse non hanno sortito gli effetti desiderati.

Massima soddisfazione per l’impegno costante che negli ultimi mesi la Regione Basilicata sta mostrando verso la costa di Metaponto.

I tavoli tecnici con tutte le parti interessate restano permanenti per mettere in campo ogni azione necessaria e per rendere i tempi di attuazione più rapidi.

L’amministrazione comunale resterà vigile affinché gli impegni presi vengano mantenuti in tempi certi, la nostra costa ne ha un enorme bisogno”.

Di seguiti due immagini dell’incontro.