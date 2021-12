Coronavirus Tursi, Sindaco a contatto con persona positiva: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il sindaco di Tursi (MT), Salvatore Cosma, ha fatto sapere ai concittadini:

“Mi hanno comunicato che tocca mettermi in quarantena fiduciaria per contatto stretto con persona positiva al virus.

La persona l’ho incontrata ieri pomeriggio e fortunatamente da subito dopo non ho incontrato altre persone, nemmeno i miei genitori e i miei figli.

Farò un tampone rapido domani mattina avendo leggeri sintomi, anche se serve a poco, e poi il molecolare appena me lo comunicano.

Nel frattempo quarantena anche per me e che Dio me la mandi buona“.

Ed ora ecco gli ultimi aggiornamenti annunciati direttamente dal Sindaco Cosma:

“Quanta intelligenza e sapienza si perde nella mia città.

A saperlo prima di tutti sti scienziati invece del Premio Rabatana avrei fatto il Premio alla Scienza, alla ricerca e alla medicina.

Ma pcche’ non ies a zappe’ l’ ort nvec d v gratte’ a chep ca scienz (Perché non andate a zappare l’ orto invece di grattarvi la testa con la scienza).

Purtroppo ad alta quota il cervelIo va in fumo.

Covid o non Covid devo rispettare tutti i protocolli sanitari.

Contatto stretto con positivo: dichiararlo subito e isolamento immediato (purtroppo non tutti lo fanno).

Leggeri sintomi = raffreddore e tosse (non per forza virus).

Sintomi = Febbre, perdita di sapore e olfatto (probabilmente virus).

Buona Immacolata e che ci protegga tutti e sopratutto illumini le menti diaboliche e i cuori senza battiti”.

Ci uniamo al coro di auguri per una pronta guarigione.a

